CARACAS – Il Venezuela interrompe un digiuno di medaglie che durava da quasi una settimana. A regalare una gioia alla spedizione creola ci ha penato Hersony Canelón nel ciclismo su pista. Il ciclista ha vinto l’argento nel keirin maschile alle spalle del colombiano Kevin Quintero e davanti all’argentino Botasso Leandro.

Il bottino di medaglia della spedizione venezuelana potrebbe aumentare grazie alle imprese della scherma, nuoto, dell’atletica e della BMX.

Oggi, nella scherma Rubén Limardo si é qualificato alle semifinali della spada maschile dopo aver battuto (15-8) l’argentino Lugones, nella fase successiva sfiderà il cubano Junior Reytor. Suo fratello Jesús, che si era qualificato direttamente ai quarti dopo aver chiuso la fase a gironi a punteggio pieno con 5 vittorie in altrettante gare disputate, é anche lui in semifinale dopo aver superato 15-4 il brasiliano Schwantes. In semifinale Jesús Limardo dovrà fare i conti con il colombiano Jhon Rodríguez. Ci potrebbe essere una finale fratricida tra Rubén e Jesús Limardo.

Anabella Acurero ha scritto il suo nome nei quarti di finale del fioretto battendo la cubana Moreno per 15-7. In questa fase del torneo la Acurero dovrà vedersela con la canadese Harvey.

Nella pallanuoto femminile, la nazionale venezuelana é stata battuta 9-5 dal Porto Rico, nella seconda gara del girone B. Ieri, nel match d’esordio il sette rosa creolo era stato superato per 15-4 dal Brasile. Le ragazze della pallanuoto torneranno in vasca domani per sfidare gli Stati Uniti.

Nella vela, dopo le prime due regate il venezuelano Daniel Flores ha chiuso rispettivamente al 6° e 5° posto, mentre nella categoria femminile Dismary Bonillo ha chiuso al settimo posto le due prove.

Nel tennis tavolo, la coppia mista ha chiuso la sua partecipazione agli ottavi dopo essere stata battuta per 4-2 dal Brasile.

Nella 20 km marcia, il venezuelano Richard Vargas ha chiuso all’ottavo posto nella prova che ha avuto come scenario il Parque Kennedy nel rione di Miraflores a Lima.

La squadra di ginnastica ritmica ha chiuso al quarto posto la sua partecipazione nei Giochi Panamericani. La squadra creola aveva in rosa Sofía Suárez, Juliette Quiroz, Waleska Ojeda, Kizzy Rivas e Dahilin Parra.

Nella pallacanestro la nazionale venezuelana ha chiuso al quinto posto dopo aver battuto l’Uruguay per 78-68. Per il Venezuela questa é la miglior partecipazione nei Giochi Panamericani. La Vinotinto dei canestri ha chiuso la sua partecipazione con due vittorie ed altrettante sconfitte.

Al momento, il Venezuela é al tredicesimo posto nel medagliere con 10 podi conquistati frutto di due ori, due argenti e 6 bronzi.

(di Fioravante De Simone)