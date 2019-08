CARACAS – La scorsa settimana nel seno dei Navegentes del Magallanes, storica formazione della pelota venezuelana, si sono svolte le elezioni. Questo sondaggio ha designato come nuovo presidente Maximiliano Branger. Tra le prime mosse di mercato del neo presidente dei “turcos” c’é stato il ritorno alla base l’italo-venezuelano Luis Blasini.

“Sono felice di tornare e sono grato al nuovo consiglio di amministrazione per prendermi in considerazione come consulente sportivo. Ho piena fiducia nel progetto che in un futuro prossimo gli dará un nuovo volto ai Navegantes del Magallanes e dove i giovani avranno un ruolo fondamentale” ha dichiarato in un comunicato stampa Blasini.

L’italo-venezuelano ha una vasta esperienza nella Liga Venezolana de Baseball Profesional. In passato ha ricoperto il ruolo di direttore generale dei Navegantes del Magallanes dal 2009 al 2015. In questo periodo di tempo i Navegantes hanno disputato quattro finali, vincendo due scudetti. A questo va aggiunto che nei sei anni alla guida della squadra valenzana il Magallanes si é qualificato in cinque occasioni ai playoff.

Sotto la sua direzione sono saliti a bordo della “galera” dei Navegantes pezzi da novanta come Mario Lisson, Andrés Eloy Blanco e Ramón Hernandez.

Ma la sua esperienza con i turcos era iniziata nel campionato 1995-1996 ricoprendo diversi ruoli. Con lui i Navegantes hanno avuto uno score di 267 vittorie e 217 sconfitte. Da segnalare che é il miglior bottino per una squadra della LVBP in questo periodo.

La scorsa stagione ha lavorato con i Tiburones de La Guaira ricoprendo il ruolo di direttore generale. Attualmente lo è anche nella Federación Venezolana de Baseball.

(di Fioravante De Simone)