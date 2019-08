(ANSA) – NEW DELHI, 6 AGO – A 24 ore dall’annuncio da parte del governo indiano della cancellazione dell’autonomia dello stato del Kashmir, attraverso l’abrogazione degli articoli 370 e 35A della Costituzione, tutte le comunicazioni da e verso lo stato himalayano sono ancora sospese, mentre è tuttora in vigore il coprifuoco. Il blackout totale imposto da domenica notte su internet, linee fisse e mobili, rende impossibile sapere che cosa stia accadendo nelle varie province della regione. In un crescendo di tensione, nessuno riesce a mettersi in contatto con gli abitanti della vallata: un negoziante di Delhi, di origine kashmira, ha detto all’ANSA di essere in ansia perché da giorni non ha notizie degli anziani genitori. La decisione, annunciata ieri dal governo verrà discussa dalla Corte Suprema indiana, chiamata a valutarne la costituzionalità. Il decreto trasforma lo stato e lo smembra in due Unioni Territoriali, sorta di province sottoposte al diretto controllo del governo centrale.