(ANSA) – ROMA, 6 AGO – Wayne Rooney è volato a Londra, dagli States dove vive in quanto gioca nel DC United, club della Mls con base a Washington, per trattare con la dirigenza del Derby County. Infatti all’ex bomber del Manchester United e della nazionale inglese è stato offerto il ruolo di allenatore-giocatore, e lo stesso Rooney è intenzionato ad accettarlo, secondo quanto riportano la Bbc ed altri ‘media’ britannici. Bisognerà però vedere cosa ne pensa il DC United, con cui l’inglese ha un contratto, da calciatore, per altri due anni.