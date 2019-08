(ANSA) – ROMA, 6 AGO – “Le organizzazioni sportive aderenti al movimento olimpico hanno il diritto e l’obbligo di autonomia, comprese la libera determinazione e il controllo delle regole dello sport, la definizione della struttura e della governance”. Così il Cio nella lettera inviata al Coni in cui si esprimono “preoccupazioni” sul disegno di legge sullo sport in via di approvazione in Parlamento. “I comitati olimpici – sottolinea il Cio – possono cooperare con i governi, tuttavia essi non devono intraprendere azioni contrarie alla carta olimpica”.