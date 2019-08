(ANSA) – ROMA, 6 AGO – Danilo Gallinari è stato dimesso questa mattina dall’ospedale di Verona, dove nella tarda serata di sabato 3 agosto è stato operato di appendicectomia. L’azzurro, in ottimo stato di salute, ha fatto ritorno nel raduno della Nazionale in corso nella città scaligera. Da domani inizierà il percorso di recupero per tornare a lavorare con i compagni nel raduno di Roma (12/14 agosto).