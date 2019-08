(ANSA) – ROMA, 06 AGO – Il Comando Generale dell’Esercito pachistano si è riunito questa mattina per discutere la questione del Kashmir. In un tweet dal suo account ufficiale, il Generale Asif Ghafoor, portavoce dei militari, ha reso noto il pieno sostegno dell’esercito pachistano alla Regione, dopo le decisioni annunciate dall’India. “L’esercito pachistano ribadisce che appoggerà i kashmiri nella loro battaglia fino alla fine. Siamo pronti e ci spingeremo all’estremo per rispettare i nostri impegni a questo proposito”.