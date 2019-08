(ANSA) – KABUL, 6 AGO – I Talebani hanno fatto appello alla popolazione dell’Afghanistan perché boicotti le elezioni presidenziali, in programma il 28 settembre prossimo, minacciando attacchi contro i comizi elettorali. “Per evitare ogni danno alle persone, la popolazione non deve andare ai raduni (elettorali), in cui c’è il pericolo di attacchi”, affermano i Talebani in un comunicato diffuso dal loro sito Voce del Jihad. Ad ogni modo, si afferma ancora nella nota, le elezioni sono qualcosa di “finto” perché il governo centrale esercita il controllo solo in “un’area molto limitata” del Paese. Le elezioni presidenziali, che sono già state rinviate due volte, sono in programma mentre continuano in Qatar i colloqui tra gli Usa e i Talebani per cercare di mettere fine al conflitto. Gli insorti chiedono il ritiro dal Paese di tutte le forze straniere.