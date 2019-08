(ANSA) – ROMA, 6 AGO – “George Bush ha mai condannato il presidente Obama dopo Sandy Hook (il massacro del 2012 nell’omonima scuola elementare del Connecticut in cui morirono 27 persone, ndr)? Durante il regno del presidente Obama ci sono state 32 sparatorie di massa. Non molta gente ha detto che Obama è fuori Controllo. Le sparatorie di massa avvenivano ancora prima che il Presidente pensasse di correre come Pres”. Lo ha scritto oggi in un tweet il presidente americano Donald Trump in risposta alle critiche dopo le sparatorie di El Paso e Dayton in cui sono morte 30 persone.