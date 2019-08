(ANSA) – ROMA, 6 AGO – Un graffito con Carola Rackete, il capitano della Sea Watch, che tiene in braccio un bimbo africano. È l’ultima opera realizzata da Tvboy – l’autore del bacio Di Maio-Salvini – questa volta a Taormina, in via del Crocifisso. Nel disegno, intitolato ‘Santa Carola protettrice dei rifugiati’, si vede la giovane tedesca tenere in braccio un bimbo africano con il giubbotto di salvataggio. Sul braccio sinistro invece tiene una borsetta di primo soccorso.