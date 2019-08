(ANSA) – ROMA, 06 AGO – “La mia stima e l’amicizia nei suoi confronti restano immutate, Massimo ha fatto nascere il Movimento in Italia e l’ha portato avanti in Emilia Romagna dove è nato, ma dove ha avuto anche difficoltà”. Così il vicepremier Luigi Di Maio commenta le dimissioni di Massimo Bugani da suo vice-caposegreteria a P.Chigi. A lui, “va il mio grazie per il lavoro nel Movimento e per me quando era in segreteria. Ora bisogna guardare avanti, il 9 settembre ci sarà il taglio del numero dei parlamentari, mancano 6 settimane e le conto ogni mattina”.