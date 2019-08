(ANSA) – WASHINGTON, 6 AGO – Donald Trump perde il suo ambasciatore in Russia. John Huntsman, ex candidato repubblicano alla Casa Bianca ed ex governatore dello Utah, ha infatti annunciato con una lettera al presidente americano le sue dimissioni dopo due anni a Mosca, durante i quali ha dovuto gestire le crescenti tensioni tra Usa e Russia dopo le vicende sulle interferenze nelle elezioni presidenziali americane del 2016. Huntsman lascera’ ad ottobre e potrebbe candidarsi nuovamente a governatore dello Utah.