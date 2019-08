(ANSA) – CARACAS, 6 AGO – Il leader dell’opposizione autoproclamatosi presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidó, ha appoggiato il congelamento dei beni venezuelani negli Stati Uniti disposto dal presidente Donald Trump sostenendo che questo ha come obiettivo “proteggere” la popolazione venezuelana. Via Twitter Guaidó ha indicato che “è fondamentale tenere presente che la dittatura non conta sull’appoggio popolare, ma solo su una struttura la cui fedeltà si mantiene utilizzando denaro rubato alla Repubblica”. Il leader oppositore ha sottolineato poi che “qualsiasi persona, impresa, Nazione o istituzione che faccia affari con il regime di Maduro lo starà facendo, per effetto della giustizia internazionale, collaborando e sostenendo una dittatura”. Guaidó ha quindi segnalato che la misura annunciata da Trump ha eccezioni umanitarie per alimenti e farmaci. “Protegge – ha concluso – anche il settore privato che non fa affari con una dittatura che ha sempre attaccato l’apparato produttivo”.