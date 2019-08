CARACAS – Con un cinguettio su Twitter il Lorca Fútbol Club, formazione che milita nella Tercera División spagnola, ha annunciato l’acquisto dell’italo-venezuelano Gabriel Cichero (35 anni).

Il difensore nato a Caracas il 25 aprile 1984 nella scorsa stagione ha giocato con l’Hospitalet, adesso difenderà il colori del “El Brócoli Mecánico” che ha un unico obiettivo in questa stagione: la promozione in Segunda División.

Il calciatore di origine ligure ha mosso i suoi primi passi sui campetti del Centro Italiano Venezolano di Caracas poi, in patria, da difeso le maglie di Deportivo Italia, Caracas, Mineros, Deportivo Lara. All’estero ha giocato con New York Red Bulls, Newell’s Old Boys, Lens, Nantes, Sion e Delhi Dynamos. Nel suo palmares personale spicca una breve esperienza con il Lecce nella nostra Serie A.

Il figlio d’arte, suo padre Mauro é stato il capitano della Vinotinto ai Giochi Olimpici di Mosca nel 1980, ricorda la sua esperienza con la squadra salentina nel seguente modo. “E’ stata impressionante. Non avrei immaginato l’organizzazione che esiste attorno al campionato. La gente ti riconosce per strada, ti appoggia in ogni momento. Nel periodo in cui sono arrivato la squadra stava lottando per non retrocedere, poi a fine stagione siamo andati in B. Sono rimasto impressionato dalla qualità dell’organizzazione, partendo dallo staff tecnico fino agli impianti era tutto di prima categoria”.

Con il Lecce, Gabriel Cichero collezionò quattro presenze, una di queste nella splendida cornice dello stadio Marassi. “Mio padre è genovese. Quando sono andato a giocare contro la Samp ho incontrato una cugina che conoscevo soltanto attraverso fotografie. Genova mi sembra una città bellissima”.

Ha difeso in 63 occasioni la maglia della Vinotinto ed ha anche segnato 3 reti. Il 17 luglio 2011, con la maglia della Nazionale, realizza la rete più importante della sua carriera, quella del 2-1 nella sfida contro il Cile che vale la prima qualificazione della storia alle semifinali di Coppa America.

(di Fioravante De Simone)