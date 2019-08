(ANSA) – ROMA, 6 AGO – Matteo Salvini per il sì, Danilo Toninelli per il no. Sia il vicepremier che il ministro dei Trasporti, entrambi senatori, dovrebbero essere presenti domani in Aula al Senato per votare le mozioni sulla Tav. Con loro gli altri ministri-senatori del M5s e della Lega. Toninelli, a quanto si apprende, dovrebbe votare a favore della mozione no-Tav del M5s, anche perché – si spiega – impegna il Parlamento e non il governo. Anche Salvini dovrebbe essere presente e votare sì alla Tav, nonostante sia atteso a Sabaudia per la prima tappa del suo tour.