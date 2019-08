(ANSA) – ROMA, 6 AGO – L’impostazione del decreto sicurezza bis in tema di immigrazione e in particolare di rimpatri costituisce “un valido modello da esportare a livello di Ue”. Lo scrive il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e, per conoscenza, al ministro degli Esteri Enzo Moavero all’indomani dell’approvazione in via definitiva del decreto sicurezza bis. “Ritengo opportuna un’azione coordinata e sinergica del governo in ogni sede europea”, scrive il vicepremier.