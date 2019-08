ROMA.- Il calciomercato s’infiamma. La chiusura delle trattative in entrata in Inghilterra, fissata per giovedì 8, impone a molti grandi club di fare in fretta ed è prevedibile che nelle prossime ore ci sia una girandola di trattative.

Ecco allora che la Juventus è una delle protagoniste, mentre LUKAKU rompe con il Manchester United non ripresentandosi per gli allenamenti. Era una trattativa, quella fra Red Devils e bianconeri, che avrebbe dovuto riguardare anche DYBALA e MANDZUKIC, destinati alla Premier, ma è saltato tutto e sul bomber belga c’è di nuovo l’Inter, che spinge anche per DZEKO, messo in stand by dalla Roma, che non vuole più privarsene (ma il bosniaco spinge per andare via,e ora lo cerca anche il Monaco, che potrebbe offrire FALCAO in cambio).

Proprio lo United è scatenato: deve risolvere il rebus POGBA, trata ERIKSEN con il Tottenham (che però vuole 75 milioni) e non molla per MILINKOVIC SAVIC, che però si dice felice di indossare la maglia della Lazio.

I biancocelesti hanno perso YAZICI, trasferito ufficialmente dal Trabzonspor al Lille per 16,5 milioni di euro.

Intanto dall’Inghilterra è arrivata alla Juve, che ha definito con il City lo scambio CANCELO-DANILO e tratta PERIN con il Monaco, la richiesta del Wolverhampton per RUGANI: se davvero salirà fino a 35 milioni, l’affare potrebbe andare in dirittura d’arrivo. Ai Wolves piacciono anche il laziale WALLACE e il milanista KESSIE, e anche questa è una pista calda.

In uscita dall’Inghilterra c’è LEMINA del Watford, che potrebbe finire alla Fiorentina. Ma anche il Napoli guarda all’Inghilterra, perché piace ZAHA del Crystal Palace. E a proposito di Napoli, JAMES RODRIGUEZ insiste con il Real Madrid per essere lasciato libero di andare alla corte di Ancelotti.

In Brasile fa notizia l’interessamento del Flamengo per BALOTELLI (“Mario è o 9!”, titola in prima pagina il quotidiano sportivo “Lance”) al quale sarebbe stato offerto un contratto di due anni e mezzo. Ma i rossonero carioca rischiano di perderé GABIGOL a fine anno, perché il Valladolid del patron Ronaldo Fenomeno vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo: 20 milioni di euro la richiesta nerazzurra.

Si muovo le neopromosse, così Brescia e Verona si contendono l’attaccante FALCINELLI e l’Hellas ha preso anche TUTINO dal Napoli. Il Lecce, sfumato BABACAR, che il Sassuolo vorrebbe dare al Genoa per avere in cambio KOUAME, ora punta su, greco MITROGLU, del Galatasaray, mentre la Spal lavora a un triplo colpo: per TOMOVIC sembra fatta, ora si deve stringere anche per LERIS del Chievo e per concludere lo scambio con la Samp VIVIANI-CAPEZZI.

Infine una curiosità: dopo aver ricevuto risposta negativa da Ancelotti, David Beckham comproprietario della nuova franchigia della Mls, l’Inter di Miami, ha sondato GATTUSO, che ha promesso di dare una risposta a breve.