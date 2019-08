ROMA. – Matteo Salvini e Luigi Di Maio in Aula. E la maggioranza giallo-verde che platealmente si spacca sulla Tav. Diventa anche una sfida tra i vicepremier la partita del Senato sulle mozioni pro e contro l’opera. Il leader leghista è pronto, dicono i leghisti, a porre subito dopo il voto un “problema politico” nell’esecutivo. E il leader M5s, con la sua presenza, vuole inviare un messaggio ai suoi e insieme lanciare una campagna di rivendicazione delle “battaglie” pentastellate e di accuse all’alleato di essere totalmente schiacciato sul “sistema” dei partiti.

Il premier Giuseppe Conte sembra intenzionato a tenersi fuori dal ring di Palazzo Madama, mentre fonti governative rimarcano come la mozione pentastellata impegni il Parlamento e non l’esecutivo, che ha già dato il via libera all’opera. Per di più, ricordano che la fiducia al governo Conte è stata confermata appena lunedì sera, due giorni fa.

La tensione è però altissima e si ripercuote sulla riunione serale del Consiglio dei ministri. I Cinque stelle definiscono “assurda” l’assenza di Salvini per un comizio ad Arcore. “Convocassero per tempo le riunioni”, ribatte il leghista. Tra i due leader ci sarà il ministro Danilo Toninelli, no Tav convinto e bersaglio preferito delle invettive di Salvini.

Da lui, insistono i leghisti, potrebbe partire un rimpasto di governo. Ma in quella che fonti di via Bellerio preannunciano come una “lunga giornata”, si preannuncia una battaglia nel governo sul filo della crisi. Il ministro dell’Interno accuserà gli alleati di avere di fatto sfiduciato il premier Conte e solleverà il “problema politico” di un partito che vota contro il suo stesso governo.

Se si spingerà fino ad aprire la crisi, i leghisti non sanno dire: “Valuterà lui, parlerà lui”, vanno ripetendo. In molti sostengono che così non sarà, perché agli atti resta il sì del governo all’opera. Ma certo, il no pentastellato diventerà un’altra freccia all’arco del vicepremier contro Di Maio e i suoi.

Il leader M5s, che in serata riunirà i pentastellati in una difficile assemblea congiunta, rivendicherà la battaglia sulle mozioni come puramente parlamentare, non in grado di porre a rischio il governo. Se le Camere volessero, è la tesi, la Tav non si farebbe: “Per noi è una battaglia importante, sarà bello vedere votare la Lega insieme al sistema, come ha già fatto su Radio Radicale”, affermano fonti pentastellate.

(di Serenella Mattera/ANSA)