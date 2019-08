ROMA. – Il padrone del mondiale MotoGp, Marc Marquez, prepara l’assalto al “fortino” Ducati, il Red Bull Ring dello Spielberg, che domenica ospiterà il Gp d’Austria. Da quando la pista è rientrata nel circuito del motomondiale, nel 2016, la vittoria è sempre andata alle Rosse di Borgo Panigale e per un “cannibale” come lo spagnolo, abbonato finora al secondo posto, è uno stimolo in più per prendersi finalmente la rivincita.

“Il ritorno dopo l’estate ci ha tenuto súbito occupati – dichiara Marquez -, e ovviamente siamo davvero felici per il risultato di Brno. Ora però dobbiamo prepararci e concentrarci sull’Austria. In passato abbiamo dato vita a gare spettacolari e penso che anche quest’anno vedrete cose interessanti”.

Una sfida lanciata soprattutto ad Andrea Dovizioso, vincitore nel 2017 dopo un duello emozionante, curva su curva, con campione della Honda. In causa è chiamato anche Danilo Petrucci, che insieme al compagno di squadra dovrà sfruttare la potenza della Desmosedici perchè, come sottolinea Marquez, il Red Bull Ring “è un circuito particolare che chiede molto sia al motore sia ai freni”.

In sella alla seconda Honda, ancora assente Jorge Lorenzo che dovrebbe tornare in pista il 25 agosto a Silverstone, ci sarà sempre Stefan Bradl, che spera di dare qualcosa in più dopo il 15/o posto di Brno.

In casa Yamaha, Valentino Rossi proverà a migliorare il sesto posto di domenica scorsa, peraltro il top tra tutti i piloti della marca, e Maverick Vinales cercherà di rifarsi dopo la non bella figura di Brno. La carenza di potenza potrebbe essere ancora un handicap per loro nei confronti delle rivali.