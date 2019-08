(ANSA) – ROMA, 6 AGO – Esordio in Champions League non del tutto sereno per l’Ajax, grande protagonista della scorsa edizione. Impegnati in casa del Paok Salonicco nell’andata del terzo turno di qualificazione, gli olandesi guidati da Ten Hag hanno pareggiato 2-2, dovendo rimandare al ritorno del 13 agosto prossimo ad Amsterdam la pratica del passaggio del turno. In vantaggio già al 13′ con Ziyech, l’Ajax ha calato il ritmo e subito la rimonta dei greci, sostenuti dal caldissimo pubblico di casa. In meno di dieci minuti, dal 32′ al 39′, il Paok ha ribaltato la situazione con le reti di Akpom e Matos chiudendo la prima frazione in vantaggio. Al 12′ della ripresa, su errore della difesa di casa, arriva il pareggio di Huntelaar. Nell’ultima mezz’ora i Lancieri hanno aumentato la pressione alla ricerca del terzo gol, che però non è arrivato.