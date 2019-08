CARACAS – Da un tempo a questa parte, nella scherma, il cognome Limardo é diventato sinonimo di medaglie per il Venezuela. In questa edizione dei Giochi Panamericani, addirittura sul podio i Limardo erano due, é lottavano per il metallo più ambito: l’oro!

Nella finale per l’oro a sfidarsi c’erano Ruben Limardo e su fratello Jesús (il più piccolo di questa dinastia di schermitori) ad avere la meglio é stato il fratello maggiore con un punteggio di 15 – 8. Questa era la prima volta nella storia che due fratelli salivano sui due gradini più alti del podio.

Con questa vittoria Ruben incrementa il suo palmares nei Giochi Panamericani con 4 ori: (Rio 2007, Toronto 2015 a livello individuale e a squadre e quella di quest’anno) e 4 argenti (Santo Domingo 2003, Rio 2007 e due a Guadalajara 2011). Mentre per il più piccolo il medagliere personale appena inizia ad arricchirsi.

Ruben Limardo era arrivato in finale dopo aver battuto in semifinale il cubano Yunior Reytor con un finale al cardiopalma di 10 – 9, mentre Jesús aveva superato il colombiano Jhon Rodríguez.

Nel torneo pallanuoto, la nazionale venezuelana é stata travolta per 23 – 3 dagli Stati Uniti. Il sette rosa creolo tornerà in vasca giovedì con una rivale ancora da definire.

Nella pelota vasca, nella categoria femminile doppi, la squadra venezuelana é stata battuta da Argentina (2 – 1) e Perù (2 – 0).

Nel tennis tavolo, negli ottavi di finale, la creola Neridee Niño é stata superata per 0 – 4 dalla portoricana Adriana Díaz.

Con il suo 16esimo posto Angel Karoly é stato il miglior venezuelano nel primo turno dell’equitazione (salti). La terra di Bolívar é stata anche rappresentata da Alejandro Karoly (22°), Gustavo Arroyo (25°) e Juan Ortíz (35°). Mentre in quello a squadra la delegazione creola ha chiuso al quinto posto la prima manche.

Nel softball, la squadra femminile é stata battuta per 11-3 dal Messico nella fase a gironi. Al momento le creole hanno un record di una vittoria e due sconfitte.

Al momento, il Venezuela é al dodicesimo posto nel medagliere con 12 podi conquistati frutto di tre ori, tre argenti e 6 bronzi.

(di Fioravante De Simone)