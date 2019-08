CARACAS – La notizia era nell’aria da diversi giorni, oggi é arrivata la conferma da parte della Federación Venezolana de Fútbol: “Il Clásico tra Caracas e Deportivo Táchira si disputerà sabato alle 16:00 nello stadio Metropolitano di Cabudare”.

Questa gara era in programma nel terzo turno di campionato nello stadio Olímpico della UCV, ma a causa degli incidenti che hanno preceduto il match contro il Deportivo Lara alla formazione capitolina é stato inflitto lo 0-3 a tavolino e la squalifica del campo. Stando a quanto battuto nel comunicato stampa della FVF, la sanzione del campo capitolino si manterrà fino a quando non si concluderanno le indagini.

Non sarà la prima volta che il “clásico” non avrà come scenario la capitale venezuelana o la denominata “ciudad cordial”.

La prima volta fu il 10 dicembre 2000 quando, a causa degli incidenti avvenuti nel precedente clásico, il Táchira fu costretto ad emigrare sul campo del Giuseppe Antonelli di Maracay. Nella stagione successiva le due gare tra Caracas e Deportivo Táchira si disputarono a Barinas.

Nella stagione 2006-2007 il clásico andò in scena nello stadio Orlando Medina della città di San Juan de Colón a causa dei lavori che si stavano svolgendo nello stadio Pueblo Nuevo di San Cristóbal per la Coppa America 2007.

Oltre al match clou Caracas-Deportivo Táchira nella terza giornata del Torneo Clausura sono in programma: Atlético Venezuela – Lala Fútbol Club (domenica 11 alle 16:00 stadio Hermanos Ghersi), Carabobo – Metropolitanos (sabato 10 alle 15:30 stadio Rafael Calles Pinto di Guanare), Estudiantes de Caracas – Portuguesa (sabato 10 alle 16:00 stadio Hermanos Ghersi di Maracay), Estudiantes de Mérida – Zamora (domenica 11 alle 16:00 stadio Metropolitano), Mineros – Llaneros (domenica 11 alle 16:00 stadio Cachamay) Monagas – Deportivo Lara (domenica 11 alle 16:00) e Trujillanos – Academia Puerto Cabello (domenica 11 alle 16:00 stadio José Alberto Pérez di Valera).

(Di Fioravante De Simone)