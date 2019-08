(ANSA) – SEUL, 7 AGO – Il leader nord coreano Kim Jong Un ha seguito personalmente il lancio di missili balistici a corto raggio di nuova concezione e ritiene che questo sia stato “un avvertimento adeguato” a Stati Uniti e Corea del Sud impegnati in esercitazioni congiunte. Lo ha annunciato l’Agenzia Centrale ufficiale di notizie coreana di Pyongyang all’indomani che i militari sudcoreani hanno dichiarato di aver scoperto che la Corea del Nord ha lanciato in mare due proiettili non identificati.