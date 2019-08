(ANSA) – CAGLIARI, 7 AGO – Il lungo tira e molla tra il Mediterraneo e l’Atlantico è finito: Naithan Nandez, classe 1995, centrocampista uruguaiano del Boca Juniors, arriva a Cagliari questa sera alle 21. La firma sul contratto ancora non c’è: bisogna attendere le visite mediche. Poi sarà fatta, anche ufficialmente. Per il club rossoblù si tratta dell’acquisto più costoso della sua storia: per prendere il nazionale uruguagio la società dovrà sborsare circa 18 milioni di euro. Una trattativa che dura praticamente da otto mesi. Di Nandez in Sardegna si parlava già dallo scorso gennaio proprio per sostituire subito Barella nel mercato invernale. E invece ognuno era rimasto a casa sua: Nandez in sud America, Barella in Sardegna. Anche in estate, però, quando l’affare sembrava fatto, le cose non sono state facili. Una questione di dettagli, considerati tuttavia importanti e continuamente da rifinire. Con l’arrivo di Nainggolan la trattativa sembrava destinata a sfumare. E invece no: il prestito del belga non ha precluso la conclusione dell’intesa. È ora Nandez sta per arrivare a Cagliari per regalare ai tifosi un centrocampo che, sulla carta, sembra nettamente superiore a quello delle tradizionali concorrenti per la salvezza. E che, anzi, sembra porre le premesse per obiettivi più ambiziosi rispetto alla semplice permanenza in serie A.