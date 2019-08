(ANSA) – MILANO, 07 AGO – La Lega Serie A ‘spoilera’ l’annuncio dell’acquisto di Leo Duarte da parte del Milan. Il contratto del difensore brasiliano, stando al sito della Lega, infatti è stato depositato lo scorso 2 agosto per un trasferimento “a titolo definitivo”: Duarte, che ha già sostenuto le visite mediche prima di tornare in Brasile, è arrivato dal Flamengo per circa 11 milioni di euro ma il suo trasferimento non è ancora stato ufficializzato con i comunicati di rito. Il Milan intanto rende noto data e avversario per l’ultima amichevole prima dell’esordio in campionato, in programma domenica 25 agosto a Udine: sabato 17 agosto alle 20.30 i rossoneri affronteranno il Cesena all’Orogel Stadium Dino Manuzzi.