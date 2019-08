(ANSA) – TORINO, 7 AGO – Torino lavora all’organizzazione delle Atp Finals. Nell’attesa di costituire il Comitato organizzatore ufficiale, il Comune si prepara a ospitare il prestigioso torneo di tennis dal 2021 con una cabina di regia. Avrà compiti di raccordo con gli organismi sportivi nazionali e internazionali, di approvare il piano di intervento e verificarne i risultati, di controllare periodicamente l’utilizzo delle risorse stanziate in relazione al perseguimento degli obiettivi e di individuare ogni intervento utile a garantire il buon esito dell’evento e importante per valorizzare l’immagine della città, assicurandone maggiore attrattività turistica. La cabina di regia, che si riunirà per la prima volta a fine mese, coordinerà inoltre l’attività di tre comitati operativi. Ne fa parte la sindaca Chiara Appendino.