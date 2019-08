(ANSA) – TORINO, 7 AGO – Visite mediche in corso per Danilo, applaudito dai tifosi della Juventus presenti davanti al JMedical. Jeans e camicia bianca, il brasiliano, prelevato dal Manchester City nello scambio con Cancelo, si è concesso per qualche autografo e per i selfie di rito prima di sottoporsi ai test medici.