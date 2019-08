(ANSA) – ROMA, 7 AGO – “Perché ho scelto il Boca? E perché no? È un grande club, che vuole vincere e fare le cose bene. Mi hanno fatto sentire apprezzato nel mio lavoro, attraverso l’accoglienza di Nicolas Burdisso, che conosco da molti anni”. Comincia così l’intervista che Daniele De Rossi ha concesso per il sito ufficiale del nuovo club. L’ex romanista, che da qualche settimana è approdato al Boca Juniors, ha sottolineato come sia stato “bello bello ricevere questa offerta a 36 anni. Era una decisione che dovevo prendere con sicurezza, ma ero sicuro che avrei scelto il Boca. Chi mi conosceva sapeva già che questa sarebbe stata la mia scelta”. De Rossi giocherà nella Bombonera, uno degli stadi più caldi del mondo, dove il tifo e la passione per i colori di una squadra raggiungono livelli inimitabili. “È l’unico stadio che mi ha emozionato, anche se non l’avevo mai visto – le parole di De Rossi -. E’ uno stadio molto bello, ma la differenza la fa la gente che lo riempie. Non vedo l’ora di vederlo pieno e rumoroso”.