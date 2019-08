(ANSA) – TORINO, 7 AGO – “Rispetto al turno precedente siamo più pronti, se facciamo quel che sappiamo abbiamo buone possibilità di passare”. É fiducioso Walter Mazzarri per l’andata del terzo turno preliminare di Europa League. Al Grande Torino, tornato disponibile, i granata sfidano domani i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk. “Man mano che andiamo avanti troviamo squadre sempre più forti – aggiunge l’allenatore granata -, sono un avversario di tutto rispetto. Il calcio si è evoluto, tutti vanno a mille”. Massima concentrazione sul doppio confronto con i bielorussi per Mazzarri, che non vuol sentire parlare del Wolverhampton, l’avversario dei playoff in caso di qualificazione. “Non conosco quella squadra, conosco solo quella con cui giochiamo domani – taglia corto -. I sorteggi si devono fare dopo aver passato il turno”. Recuperato Baselli, potrebbe tornare in panchina Rincon, arrivato dopo e quindi in ritardo di preparazione. Chance per rivedere Zaza titolare. “Se va sempre a mille sarà difficile tenerlo fuori…”.