(ANSA) – VICENZA, 7 AGO – Un automobilista di 94 anni è stato denunciato dai carabinieri per essere fuggito dopo aver investito sulle strisce pedonali a Piovene Rocchette (Vicenza) un papà che stava spingendo il passeggino con dentro il figlio di due anni. Fortunatamente i due sono stati presi di striscio dalla vettura. Padre e bimbo hanno riportato lievi contusioni e, una volta visitati all’ospedale di Santorso, sono stati dimessi, con prognosi di pochi giorni. L’anziano ‘pirata’ della strada aveva proseguito la corsa senza neanche accennare a fermarsi; ma alcuni passanti sono riusciti ad annotare il numero di targa dell’auto. L’uomo è stato rintracciato poco dopo dai Carabinieri. Ha ammesso di essere stato alla guida dell’automobile, sostenendo però di non essersi minimamente accorto di quanto accaduto. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per omissione di soccorso.