(ANSA) – ROMA, 7 AGO – “L’obiettivo principale del Barcellona è la Liga. Vincere il campionato indica regolarità ed è indice di aver avuto una buona stagione. Ovviamente c’è il desiderio di vincere la Champions, ma sappiamo che è difficile e bisogna essere realisti. La nostra competizione principale è la Liga ed è un grande orgoglio averne vinte otto delle ultime undici”. Gerard Piquè, uno di leader del Barcellona, alla vigilia dell’amichevole con Napoli a Miami traccia così la linea in vista della stagione ormai alle porte. “Forse tutti i nostri successi in campionato non sono così apprezzati perché chiudiamo con 15 o 20 punti di vantaggio – sottolinea Piquè – su Real o Atletico, Siviglia o Valencia, tutte squadre che poi vincono la Champions e l’Europa League. Potremmo concentrarci solo sulla Champions come fanno altri ma a noi non piace la roulette russa, vogliamo fare le cose per bene”. il difensore parla anche del possibile ritorno di Neymar: “Sarebbe una gran cosa, ma so che è un’operazione molto complicata”.