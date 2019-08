(ANSA) – FIRENZE, 7 AGO – La Fiorentina ha ufficializzato la cessione di Riccardo Saponara al Genoa, operazione già definita da tempo. Il centrocampista, classe 1991, approda nel club ligure in prestito gratuito con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 4 milioni. Intanto, il club viola, dopo avere riportato a Firenze, Milan Badelj, sta seguendo con attenzione per il centrocampo il 25enne cileno Erick Pulgar del Bologna. Restando comunque sempre aperte anche le piste che portano al norvegese Berge del Genk (le cui quotazioni però superano i 24 milioni) e a Demme del Lipsia.