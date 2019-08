(ANSA) – ROMA, 7 AGO – Si alza il sipario sulla Serie A di calcio femminile con il sorteggio dei calendari. La prima giornata, in programma il 14 settembre, vedrà in campo Roma-Milan, mentre la Juventus campione d’Italia esordirà in casa contro l’Empoli Ladies. A completare il primo turno Florentia S.G.-Fiorentina Women, Inter-Verona, Orobica Bergamo-Tavagnacco, Pink Bari-Sassuolo.