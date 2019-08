(ANSA) – WASHINGTON, 7 AGO – Donald Trump “ha alimentato le fiamme del suprematismo bianco nel nostro Paese”: lo afferma l’ex vicepresidente americano Joe Biden. Il candidato democratico alla Casa Bianca attacca il presidente in un intervento elettorale in Iowa di cui sono state diffuse alcune anticipazioni, a poche ore dalla visita del tycoon a El Paso e Dayton. Biden suggerisce quindi come il killer di El Paso citando l’invasione del Texas da parte degli immigrati ispanici sia stato ispirato dalle parole di Trump.