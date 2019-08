(ANSA) – BERGAMO, 07 AGO – Prima dell’allenamento pomeridiano sul campo principale del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, l’Atalanta ha ricevuto la visita dell’Associazione italiana calciatori. A comunicarlo la stessa società. Nella sala conferenze, per il tradizionale incontro di inizio stagione, presenti il presidente Aic Damiano Tommasi insieme al direttore generale Gianni Grazioli. Tra i temi affrontati, i servizi dell’Aic, la previdenza e il Fondo di fine carriera, la contrattualistica, i premi e il rapporto con gli agenti. Sono state inoltre raccolte le votazioni per il ‘Gran Galà del Calcio Aic’ e per il ‘World 11 FIFPro’.