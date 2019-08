(ANSA) – MILANO, 7 AGO – Leo Duarte è ufficialmente un giocatore del Milan, diventando il 36esimo calciatore brasiliano ad indossare la maglia rossonera, e firmerà un contratto di cinque anni, come già accaduto in queste ultime settimane a Theo Hernandez, Rade Krunic, Ismael Bennacer e Rafael Leao. ”Ac Milan – si legge sul sito del club – comunica di aver acquisito dal Flamengo il diritto alle prestazioni sportive di Leonardo Campos Duarte da Silva. Il difensore approda al club rossonero, a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto di cinque anni. Nato a Mococa il 17 luglio 1996, Léo Duarte cresce nel Desportivo Brasil prima di passare, nel gennaio 2014, nelle giovanili del Flamengo con cui debutta in prima squadra nel 2016. Con la squadra di Rio vince due campionati carioca nel 2017 e nel 2019 e una Taa Rio nel 2019.