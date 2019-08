(ANSA) – ROMA, 7 AGO – Il volo per Tokyo passa per Bari. Dopo il successo delle azzurre, tocca alla nazionale maschile di volley scendere in campo per cercare di conquistare la qualificazione alle Olimpiadi: nel week end nel capoluogo pugliese va in scena il torneo preolimpico che mette in palio il pass a cinque cerchi. L’Italia di Blengini esordirà con il Camerun venerdì, poi sarà la volta di Australia e Serbia. “Vogliamo andarci a prendere questa qualificazione con tutte le nostre forze – dice Osmany Juantorena -. E’ il mio ultimo treno per partecipare di nuovo alle Olimpiadi, non posso farmelo scappare. Sappiamo che ci aspetta un torneo molto duro, due partite toste con Australia e Serbia. Io sono molto fiducioso, il gruppo è consapevole dei propri mezzi. Su di noi sentiamo tanta responsabilità, dobbiamo cogliere al volo l’occasione e non pensare alla qualificazione di gennaio, perché sicuramente sarebbe una via più complicata per Tokyo. Abbiamo la grande fortuna di giocare in Italia, sono convinto che sarà bellissimo”.