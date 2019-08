CARACAS – Il giorno del “clásico”, come nelle grandi città del mondo, é un giorno speciale. Lo si aspetta da tempo, per essere precisi dal momento in cui l’arbitro effettua il triplice fischio del clásico precedente. Il clásico non é una semplice partita, ma molto di più. Questo lo sanno bene non solo i protagonisti in campo, ma anche tifosi e tutti gli amanti del “fútbol”, i 90 minuti si vivono con il cuore in gola ed un rosario tra le mani, sperando che il risultato alla fine sia quello sperato.

Uno dei protagonisti in campo sarà l’italo-venezuelano Rubert Quijada Fasciana: “Per noi, rappresenta una delle gare più attese del semestre e dovremo portare a casa un risultato positivo, non importa il campo in cui giocheremo”.

Ieri, con un comunicato stampa, la Federación Venezolana de Fútbol ha annunciato che Caracas – Deportivo Táchira si giocherà, sabato alle 16:00, a porte chiuse nello stadio Metropolitano di Cabudare. L’ultima volta che i rojos del Ávila hanno giocato “in casa” oltre i confini della capitale é stato il 10 dicembre 2000, gara d’andata della finale della Coppa Venezuela. Quella volta l’esilio fu a causa dei lavori che si stavano svolgendo nello stadio Brigido Iriarte, questa volta i motivi sono ben altri.

“Non ti posso negare che i clásicos sono gare bellissime quando ci sono le condizione idonee. La presenza dei tifosi delle due squadre apporta un ambiente ideale, a noi giocatori dà quella carica in più. Ma questa volta purtroppo sarà diverso senza il supporto dei tifosi, sappiamo che dovremo disputare un’ottima gara e recuperare quei tre punti che abbiamo perso a tavolino contro il Lara” spiega il calciatore di origine italica.

Quijada Fasciana spiega cosa serve in questo tipo di gare: “Bisogna giocarle dimostrando di avere strategia, grinta, cuore e attributi. Questo é quello che rappresenta dal mio punto di vista giocare un clásico. Il mister ci darà le sue indicazioni sui punti dove dovremo stare attenti e dove possiamo colpirli. Il Táchira si é rinforzato per questo Torneo Clausura, noi abbiamo ricorso alla cantera e puntiamo sulla continuità del gruppo”.

(di Fioravante De Simone)