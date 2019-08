ROMA.- Sembra fatta per LUKAKU all’Inter, e l’arrivo del belga in nerazzurro potrebbe far cominciare il valzer degli attaccanti. Intanto il Manchester United si è premunito, visto che vuole pagare la clausola di rescissione di INAKI WILLIAMS, attaccante dell’Athletic Bilbao.

Ora Ausilio e Marotta, al lavoro anche per PELLEGRI del Monaco, tenteranno anche di agganciare DZEKO, nonostante la resistenza della Rima, che non vorrebbe più cederlo perché HIGUAIN continua a rifiutare la destinazione in giallorosso. Ma il bosniaco ha ribadito alla dirigenza di Trigoria che vuole andarsene.

Intanto la Roma ha ceduto KARSDORP in prestito al Feyenoord, ovvero la squadra da cui l’aveva preso, e ora si appresta a fare altrettanto con OLSEN, al Montpellier.

E’ chiaro però che fa notizia il giro delle punte, perché ora la Juve punterà dritta su ICARDI, se i rapporti con l’Inter lo permetteranno. Infatti Paratici lavora sul fronte uscite perché entro 24 ore deve cedere DYBALA al Tottenham (ma c’è sempre il nodo dei diritti d’immagine), mentre MANDZUKIC potrebbe accasarsi allo United.

Per LUCA PELLEGRINI è probabile il ritorno a Cagliari in prestito per un’altra stagione. Lo svincolato LLORENTE potrebbe invece finire alla Roma assieme a MARIANO DIAZ del Real Madrid. Ma per i giallorossi c’è anche la pista FALCAO, in uscita dal Monaco (per il colombiano è in pole il Galatasaray).

Per il Napoli si torna a parlare di EVERTON CEBOLINHA, talento del Gremio che a Porto Alegre danno come probabile partente per la Campania, al costo di 45 milioni (l’alternativa è LOZANO).

De Laurentiis nel frattempo non molla JAMES RODRIGUEZ, con il quale però il Real vorrebbe fare cassa e quindi non lo cede in prestito. Il Flamengo ha smentito di voler dare un bonus di dieci milioni a BALOTELLI in caso di firma, l’offerta sui 4 milioni l’anno sarebbe sempre valida, anche se il club carioca ha come tetto salariale, almeno finora, i 3 milioni che prende GABIGOL. Per il quale ci sono, all’Inter, le richieste di Siviglia e Valladolid, ma fino al termine dell’anno solare l’attaccante non si muove da Rio.

Monchi, per il Siviglia, sta tentando di prendere anche PULGAR da Bologna, ma la squadra emiliana deve prima trovare un sostituto, che potrebbe essere HENDRIX del Psv Eindhoven.

SIMEONE è in uscita dalla Fiorentina, che sta tentando di prendere DIEGO ROSSI, attaccante esterno del Los Angeles FC. Piace anche il centrocampista norvegese BERGE, che gioca in Belgio nel Genk.

Prima però vanno ceduto EYSSERIC, DABO e CRISTOFORO. Il Lione medita i colpi SUSO, dal Milan, e NZONZI, dalla Ronma, ma finora non ha fatto offerte concrete, mentre la Samp è vicina all’ accordo con il Leicester per PRAET, anche se manca ancora l’intesa sull’ingaggio tra il giocatore e il club.

MITROGLU potrebbe essere il nuovo attaccante del Lecce, il Parma vuole invece rinforzare la difesa e piace l’ex Liverpool SKRTEL, attualmente svincolato.