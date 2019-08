CARACAS – El presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, aseguró que el país necesita de inversión extranjera para solventar la crisis productiva que existe actualmente, insiste que la necesidad de oxigenar la economía nacional se crea a partir de las acciones internas y externas y no bajo la creación de nuevos tributos que ahogan a los comerciantes.

“Estamos transitando en el país el cambio entre un país que antes pagaba la factura estatal con la venta de petróleo y que bueno lamentablemente la producción petrolera ya se terminó y entonces ahora están buscando que los comerciantes o las fuerzas vivas productivas nos hagamos cargo del pago de esa factura”, señaló.

Capozzolo insiste en que no ve viable la actuación del estado que prevé a través de la creación de nuevos tributos generar recursos a partir de las empresas que quedan. Alega que la propuesta de Consecomercio es ampliar la base tributaria.

“Los comerciantes estamos comprometidos con el desarrollo y entendemos nuestra responsabilidad para sostener y aportar al país, pero vemos con mucha tensión y escepticismo en cuanto a todas estas medidas de carga tributaria porque no vemos viable que el inmenso Estado en este momento pueda ser sostenido simplemente por las empresas sobrevivientes”, dijo.

Explicó que en los últimos tiempos han aparecido una gran cantidad de impuestos municipales, entre ellos el de los grandes patrimonios “y señalamos de manera responsable que la solución es ampliar la base tributaria, debemos invitar a nuevos jugadores, tantos nacionales como internacionales, que puedan traer capitales frescos”.

Reitera que para pagar la factura del funcionamiento del estado se requieren “más empresas, más venezolanos produciendo y mayor producto”.

En cuanto a los estamentos nacionales asegura que hay leyes que “son supresoras de la libre iniciativa privada” y que deben ser derogadas, ratifica que la ley de costos y precios justos “genera un marco legal inverso que limita la llegada de capitales que mejoren la economía nacional”.

También advirtió que muchas empresas se están planteando cerrar sus puertas ante la imposibilidad de enfrentar el nuevo marco impositivo. “En un entorno de país donde no hay iniciativa privada no solamente no se podrá resolver el problema de sostener el Estado vía tributaria, es que tampoco se resolverá el problema de la inflación”.