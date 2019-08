CARACAS – Il playmaker venezuelano David Cubillán é stato costretto a chiamarsi fuori dalla lista dei convocati per il mondiale per un infortunio.

Il cestista nato 32 fa a Maracaibo non si é ancora ripreso dal problema al polpaccio destro che lo tiene ai box da un bel po’. Per questo fastidio fisico, Cubillán non ha partecipato alla finale della Copa LPB (vinta dai Trotamundos contro i Guaros) e ai Giochi Panamericani (dove la nazionale ha chiuso al quinto posto con due vittorie ed altrettante sconfitte).

Il playmaker ha cercato in tutti modi di smaltire l’infortunio e poter essere tra i protagonisti della kermesse iridata, ma gli ultimi accertamenti medici hanno messo in evidenza che il problema fisico ancora persiste.

Al suo poso, il coach argentino Fernando Duró ha convocato Edwin Mijares. Il 26enne di Maracay ha partecipato a diverse gare della nazionale durante le qualificazioni.

Per la Vinotinto dei canestri, quello in Cina sarà il quarto mondiale. In precedenza aveva partecipato alle edizioni Argentina 1990, Indianapolis 2002 e Giappone 2006.

Nell’edizione di quest’anno la nazionale creola se la vedrà con i padroni di casa (31 agosto), Costa d’Avorio (2 settembre) e Polonia (4 settembre).

Dal canto loro, gli azzurri esordiranno contro le Filippine il 31 agosto, poi se la vedranno con l’Angola il 2 settembre e due giorni dopo incontreranno la Serbia.

Ma prima della kermesse iridata la Vinotinto dei canestri parteciperà ad un torneo che si disputerà a Verona e dove affronterà gli azzurri, anche loro alle prese con la preparazione per il mondiale. Nel quadrangolare che si svolgerà nella terra di Romeo e Giulietta la Vinotinto sfiderá Russia, Senegal e la nazionale italiana.

(di Fioravante De Simone)