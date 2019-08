ROMA. – Immigrati risorsa per il claudicante mercato immobiliare italiano al quale in 12 anni hanno dato ossigeno per un valore di 100 miliardi di euro con 860 mila abitazioni acquistate e che promette di valere nei prossimi 10 anni un milione di case.

I dati sono quelli del quindicesimo Rapporto “Immigrati e casa: un mercato in crescita” realizzato da Scenari Immobiliari secondo il quale il 21,5% degli immigrati abita in una casa di proprietà. Ed il mercato è in ripresa con un incremento delle compravendite nel 2019 del 13,7% rispetto al 2018, per un ammontare complessivo di 58mila scambi a chiusura d’anno: 5 miliardi di euro il fatturato stimato a chiusura 2019 (+11,1%).

Una discreta boccata d’ossigeno visto anche che gli acquisti si indirizzano su immobili di qualità e in aree divalore mediobasso, proprio quelli che costituiscono la zavorra e la zona più affollata del mercato immobiliare.

L’incidenza percentuale delle compravendite perfezionate da immigrati sul totale compravendite nel 2019 è circa il 9%. Il 63,5% è in affitto, mentre il 7,7% abita presso il luogo di lavoro e il 7,3% alloggia presso parenti o altri connazionali.

Le dieci province dove si concentra il maggior numero di acquisti da parte di immigrati sono Milano, Roma, Bari, Torino, Prato, Brescia, Cremona, Vicenza, Ragusa, Modena e Treviso. La forbice corrente dei prezzi spesi va da 70mila a 130mila euro.

Dopo il picco di vendite del 2007, spiega il Rapporto, le vendite agli immigrati erano via via rallentate, complici crisi e stretta sul credito fino al 2015 quando il mercato ha ricominciato a crescere con un aumento costante.

I lavoratori stranieri comprano la casa in Italia quando decidono di restare: la qualità degli immobili è bassa e chi riesce a ottenere il credito bancario cerca una casa mediamente grande, dove accogliere tutta la famiglia.

Gli stranieri comprano appartamenti, ma anche villette più o meno grandi in campagna, dove poter magari avviare una piccola attività agricola.

Relativamente all’area geografica di provenienza degli acquirenti, si evidenziano tre grandi gruppi: provenienti da est-Europa (59,2%), Cina (12,7%) e India e Paesi limitrofi (12,5%). Relativamente alla distribuzione sul territorio nazionale, al nord è localizzato il 74%degli acquisti (in testa la Lombardia, che ricopre un quinto del mercato), al centro il 22%, mentre soltanto il 4% è localizzato al sud e nelle isole.

(di Monica Paternesi/ANSA)