ROMA. – Kiev s’accende d’azzurro nella terza giornata degli Europei di tuffi grazie allo storico oro vinto da Chiara Pellacani e Noemi Batki nella piattaforma sincro e alla prima medaglia continentale conquistata da Lorenzo Marsaglia nel trampolino 1 metro, un bronzo strappato all’ultimo tuffo.

E’ stata tutta cuore, grinta e classe la gara delle italiane – settime ai Mondiali di Gwangju – nonostante un lieve infortunio occorso alla giovane romana nel riscaldamento ma l’esperienza di Batki e l’entusiasmo di Pellacani, divise da 15 anni ma più che unite verso l’obiettivo, hanno superato ogni ostacolo.

La coppia italiana si è imposta con 290.34 punti sulle Poebe Banks ed Emily Martin (argento con 284.40) e le favorite russe Ekaterina Beliaeva e Iuliia Timoshinina (bronzo con 277.50). “E’ una medaglia molto pesante perché stiamo insieme solo da tre anni – ha detto Batki – e i margini per migliorare sono molti. E’ un oro che mi ripaga dopo la delusione nella gara individuale e che dimostra la bontà del percorso che ho intrapreso. Abbiamo fatto una gara perfetta, pulita e soprattutto non ci siamo fatte distrarre dagli errori delle altre”.

“Sono emozionata perché mi aspettavo una medaglia ma non quella più preziosa – le parole di Pellacani -. Saltare dalla piattaforma con Noemi mi piace tantissimo. Adesso penso alle gare individuali, sperando di non aver dolore al braccio”.

La piattaforma sincro è una specialità olimpica, per Tokyo 2020 ci sono altri quattro posti disponibili ma dopo oggi sognare è più che lecito. L’ultima possibilità di qualificazione per Batki e Pellacani passa dalla World Cup, in programma ad aprile e, secondo il tecnico, Domenico Rinaldi, “le possibilità ci sono tutte”.

La finale dal metro ha regalato altri sorrisi all’Italia. Marsaglia si è consacrato tra i grandi dei tuffi, bronzo con 380.15 punti; oro al tedesco Patrick Hausding con 388.85 e argento all’ucraino Oleg Kolodiy con 381.50. E’ invece sceso dal podio, dopo l’argento ad Edimburgo 2018, Giovanni Tocci, che ha chiuso decimo.

Per il 23enne romano è stata una gara al cardiopalma: primo dopo due round e quinto dopo cinque; poi la rimonta all’ultimo tuffo e il sorpasso nei confronti del britannico Houlden e del polacco Lesiak. “Sono emozionatissimo per la mia prima medaglia internazionale. E’ stata una bella gara, forse ho accusato un po’ di tensione dopo il terzo tuffo”, ha detto commentato Marsaglia, dedicando il successo alla famiglia e alla sua allenatrice.