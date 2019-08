IL CAIRO.- Da piaga d’Egitto a miniera d’oro: i gamberi di fiume del Nilo si sono trasformati in un’occasione di business e posti di lavoro per migliaia di egiziani.

Arrivata negli anni Novanta nel Paese, questa specie si è diffusa lungo il fiume egiziano dalle province di Damietta e Beheira, situate nel nord del Paese, fino alla provincia di Assuan, a sud.

I media a volte si sono riferiti ai gamberi come “insetti di fiume”, “scorpioni” o persino “grilli”. I pescatori hanno iniziato a lamentarsi perché queste specie invasive e dannose distruggevano le reti e consumavano le uova di pesce. D’altronde, i gamberi erano così economici sul mercato che la gente li usava soprattutto per nutrire i pesci gatto.

Oggi le cose sono cambiate: “Il business dei gamberi ha cambiato la mia vita e quella di molti pescatori e lavoratori del villaggio dopo che le aziende cinesi hanno aperto fabbriche in Egitto per la lavorazione e l’esportazione dei gamberi, dato che in passato siamo stati soliti liberarci di questa specie indesiderabile e dannosa”, racconta Yehya Abdullah a Xinhua.

Nel ramo Damietta del Nilo, il 40enne Abdullah e i suoi colleghi pescatori sono a caccia del gambero di fiume, un cugino dell’aragosta d’acqua dolce.

Nel frattempo, sua moglie, sua figlia e gli altri membri della famiglia stanno sistemando e pesando i gamberi di fiume. Li hanno conservati nel cortile della loro casa in scatole bianche di plastica con ghiaccio in cima alla confezione. La famiglia risiede affacciata sul Nilo in un villaggio della provincia di Minufiya, a nord della capitale Il Cairo.

“Quando l’attività è cresciuta, ho iniziato a essere un fornitore di gamberi, non solo un pescatore”, ha detto Abdullah. Ora, l’uomo raccoglie i gamberi dai pescatori e li fornisce a un’altra fabbrica cinese nel decimo blocco della città di Ramadan, nella provincia di Sharqiya, a nord della capitale.

Lì c’è un’enorme stabilimento di produzione cinese a due piani chiamato Hot Life, che occupa un’area di circa 9.000 metri quadrati. La Hot Life è stata costruita nel 2015 e ha iniziato la produzione nel 2018.

La compagnia esporta oltre 3.000 tonnellate di gamberi lavorati ogni anno e questo settore in Egitto può fornire circa 50.000 posti di lavoro. Tra il 2014 e il 2017, l’80% dei gamberi importati in Cina proveniva dall’Egitto.