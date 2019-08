CARACAS. – L’italianitá esulta per la medaglia d’argento nella spada vinta da Patrizia Piovesan che si é arresa (14-10) in finale alla statunitense Katherine Holmes.

Nel suo cammino verso la finale, la spadaccina nata a Castelfranco Veneto ha chiuso il pool di qualificazione con due vittorie e tre sconfitte. I successi sono arrivati contro la dominicana Ramirez (5-2) e la cubana Rodríguez (3-2). Mentre i ko sono maturati contro la brasiliana Nathalie Moellhausen (5-3), l’argentina Méndez (5-4) e la statunitense Catherine Nixon (5-3). Negli ottavi ha sfidato nuovamente la Nixon e l’ha battuta per 15-9. Nei quarti, la spadaccina nata 25 anni fa in Italia ha superato per 15-11 la peruviana Mariana Doig. In semifinale, dopo un match al cardiopalma ha superato per 15-12 l’argentina Clara Di Tella.

Nella staffetta 4×100 stile libero, l’italo-venezuelano Alberto Mestre ha chiuso al quarto posto la finale. Con lui si sono tuffati in vasca Cristian Quintero, Bryan Chávez e Jesús López che hanno completato la gara con un crono di 3:18.79. Sul podio sono salite le squadre di Brasile (3:12.61), Stati Uniti (3:14.94) e Messico (3:17.70).

Nella finale B dello stile rana, vittoria per l’italo-venezuelano Marco Guarente con un crono di 1:01.59 (stabilendo una marca ‘B’ verso Tokyo 2020), mentre l’altro nuotatore di origine italica Carlos Claverie Borgiani si é piazzato all’ottavo posto con tempo di 1:02.98.

Nel declathon, con 4124 punti il venezuelano Geormi Jaramillo ha chiuso la prova al quarto posto. L’altro creolo in gara Gersón Izaguirre ha concluso la sua partecipazione all’ottavo posto.

Nella pallanuoto femminile, il sette rosa venezuelano sfiderà domani il Canada nei quarti di finale dei Giochi Panamericani.

Nel salto in lungo, la creola Aries Sánchez con il suo salto di 6,15 metri chiude al dodicesimo posto. Strada verso l’oro spianata per Yulimar Rojas nel salto triplo, la sua principale avversaria la colombiana Catherine Ibarguen ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di un’infortunio.

Nel softbol femminile, la nazionale venezuelana é stata battuta per 9-0 dagli Stati Uniti.

La bella spadaccina venezuelana Alejandra Benítez ha aggiunto un’altra medaglia al suo prestigioso palmares. Nella sciabola é arrivata fino alle semifinali dov’é stata battuta (15-13) in una gara molto combattuta dall’argentina María Belén Pérez.

La campionessa nata 39 anni fa a Caracas si presentava a questa gara con un leve infortunio alla caviglia rimediato nella vittoria 15-7 contro la colombiana María Blanco.

Per la Benítez, quella vinta a Lima é la sesta medaglia nei Giochi Panamericani: argento a Santo Domingo 2003, argento (individuale) e bronzo (a squadre) a Guadalajara 2011, argento (individuale) e bronzo (a squadre) a Toronto 2015.

