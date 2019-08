(ANSA) – BRUXELLES, 8 AGO – Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli in una lettera indirizzata al leader della Commissione Ue Jean Claude Juncker rivolge un appello per il caso della nave Open Arms chiedendo che sia “coordinato un intervento umanitario rapido”, con “un’equa redistribuzione dei migranti”. “La situazione è grave e merita un’azione tempestiva – scrive Sassoli – anche perché, come sa bene per formazione e sensibilità, i poveri non possono aspettare. Il Parlamento europeo, come tante volte, sosterrà il Suo sforzo”.