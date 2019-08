(ANSA) – ROMA, 8 AGO – “I giochini di palazzo non ci sono mai piaciuti e questo dibattito sulle poltrone inizia a stancarmi. Siamo andati al governo non per chiederle, ma per tagliarle. E lo abbiamo messo nero su bianco nel contratto, insieme alla Lega”. Lo scrive su Facebook il leader M5s Luigi Di Maio.