(ANSA) – CROTONE, 8 AGO – La colazione offerta dai calciatori del Crotone per i tifosi in fila al botteghino in attesa di rinnovare l’abbonamento. Così l’Fc Crotone ha voluto rendere omaggio ai suoi supporter che nonostante il caldo stanno affollando il botteghino. Cornetti, caffè ed acqua sono stati portato da due dei calciatori più amati dal pubblico rossoblu: l’attaccante Simy e il difensore Golemic. Una bella sorpresa, particolarmente apprezzata dal capannello di persone in attesa del proprio turno. I giocatori hanno fatto da camerieri offrendo ai propri tifosi la colazione e posando per qualche foto ricordo. Al botteghino, superati i primi giorni di affollamento e di problemi di linea per il gran numero di richieste, adesso le operazioni procedono spedite e i rinnovi degli abbonamenti sono numerosi ed avvengono in modo veloce senza disagi. Da segnalare che, proprio mentre c’erano Simy e Golemic a rifocillare i tifosi, è stato superato anche il tetto dei 2000 abbonamenti. (ANSA).