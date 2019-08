(ANSA) – MILANO, 8 AGO – Un murales che insulta il ministro dell’Interno Matteo Salvini è apparso sui muri di Lumezzane, nel Bresciano, dove sono anche state lanciate delle uova contro una delle sedi del Carroccio. Lo denunciano il Sindaco leghista Josehf Facchini e il Segretario cittadino della Lega Adriano Rinaldi. “Nell’ultimo periodo il clima contro la Lega e Matteo Salvini è insolito, si potrebbe – scrivono i due – quasi dire incattivito: prima è stato imbrattato un muro con un murale che insulta il Ministro dell’Interno Matteo Salvini e ora sono state lanciate delle uova contro una delle due sedi della Lega qui a Lumezzane (frazione Gazzolo). Nelle prossime ore presenteremo un esposto alle forze dell’ordine per far presente questa situazione, sul nostro territorio certe situazioni non si sono mai verificate e per questo riteniamo opportuno segnalarle. Probabilmente il cambiamento che sta portando l’azione della Lega e di Matteo Salvini al Governo a qualcuno non piace e pensano che le soluzioni siano uova e murales”. (ANSA).