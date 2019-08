(ANSA) – ALKMAAR (OLANDA), 8 AGO – Ancora una medaglia per l’Italia nella seconda giornata di gare agli Europei di ciclismo. E’ della ventenne bolzanina Elena Pirrone che, sul percorso della crono di 22,4 km, dedicato alle donne Under 23, ottiene il bronzo, a 40″ dalla tedesca Ludwig, vincitrice dell’oro continentale in 29’20”. Argento alla russa Novolodskaya a 38″ dalla tedesca. Così la Pirrone torna sul podio europeo dopo il titolo di specialità conquistato tra le Juniores nel 2017. Per l’altra azzurra in gara, Letizia Paternoster, una buona performance con il settimo posto finale, a 50″ dalla vincitrice.